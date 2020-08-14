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Dışişlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Mehmet Şah Yılmaz   | 14.08.2020
Dışişlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir." açıklamasında bulundu.

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