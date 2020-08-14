Dışişlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepki
Dışişleri Bakanlığı, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir." açıklamasında bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir." açıklamasında bulundu.
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