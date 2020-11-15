Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri: Türkiye, Batı Sahra sorununa adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Türkiye, Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Murat Özgür Güvendik   | 15.11.2020
Dışişleri: Türkiye, Batı Sahra sorununa adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklediğini bildirdi.

Aksoy, Fas'ın, Fas-Moritanya kara yolunun Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyon hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin, Fas'ın bölgede kişilerin ve malların serbest dolaşımını sağlamak üzere aldığı tedbirleri takip ettiğini ve bölgenin geçişlere açık tutulmasının önem taşıdığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti
Çin'de ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı
Almanya'da doktorlar acil olmayan ameliyatların ertelenmesini talep etti

Benzer haberler

'Türkiye, Batı Sahra sorununa adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir'

'Türkiye, Batı Sahra sorununa adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir'