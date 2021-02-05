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Dışişleri: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 05.02.2021
Dışişleri: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye, (Libya'da) uluslararası toplumun bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır." ifadesine yer verildi.

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