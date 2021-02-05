Dışişleri: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığından, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye, (Libya'da) uluslararası toplumun bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır." ifadesine yer verildi.