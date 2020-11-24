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Dışişleri Bakanlığından Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğinin (AB), İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde gerçekleştirilen arama öncesinde Türkiye'nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Murat Özgür Güvendik   | 24.11.2020
Dışişleri Bakanlığından Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğinin (AB), İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde gerçekleştirilen arama öncesinde Türkiye'nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada bulunulduğu ancak Türkiye'nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirmesi üzerine, pozisyon değiştirilerek bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılamayacağının fark edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına ve seyrüsefer serbestisine daima saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.


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