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Dışişleri Bakanlığı'ndan Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gökhan Varan   | 26.01.2021
Dışişleri Bakanlığı'ndan Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırılarına kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son üç günde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğunun öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan’a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Riyad semalarında bugün kentin birçok yerinden duyulan bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşmıştı.

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