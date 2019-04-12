Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.76
BIST 100
95,976.82
Altın
1,291.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da meydana gelen saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 12.04.2019
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a başsağlığı mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bugün bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklama, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Kuetta şehrinde pazar yerinde sabah meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

'Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk düşmanlığı oldu'

'Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk düşmanlığı oldu'

Dışişleri Bakanlığınca 64 ülkenin diplomatlarına eğitim verilecek

Türkiye'den İran'a taziye

Pakistan-Hindistan sınırında gerginlik

Pakistan-Hindistan sınırında gerginlik
Türkiye'den Nepal'e taziye

Türkiye'den Nepal'e taziye
'Bugün teröristlere karşı dimdik duruyoruz'

'Bugün teröristlere karşı dimdik duruyoruz'