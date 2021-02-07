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Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 07.02.2021
Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bu sabah kopan bir buzulun bir baraja hasar vermesiyle oluşan sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin kayıp olduğu ve hayatlarından endişe edildiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümetinin acısını yürekten paylaşıyor, dayanışmamızı bildiriyoruz. Söz konusu faciada kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını temenni ediyor, bu hususta ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirilmişti.

Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmediğini belirtmişti.

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