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Dışişleri Bakanlığından Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan   | 26.06.2020
Dışişleri Bakanlığından Hindistan'a taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde yıldırımların isabet etmesi nedeniyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan’ın farklı bölgelerinde gök görültülü sağanak sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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