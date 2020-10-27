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Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentinde sivilleri hedef alan saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın sivillere saldırısıyla ilgili, Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Murat Özgür Güvendik   | 27.10.2020
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentinde sivilleri hedef alan saldırısına kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Berde kentine düzenlediği saldırıyı kınayarak Ermenistan'ı savaş suçu işlemeye son vermeye çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın dün ilan edilen ateşkese rağmen Azerbaycan’da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik olarak devam eden saldırılarının tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına aldığı" vurgulandı. 

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bugün akşam saatlerinde Berde kentine yönelik saldırısında biri çocuk olmak üzere 4 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada " Ermenistan’ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan’ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz." denildi.

Minsk Grubu eş başkanlarının girişimleriyle bugüne kadar ilan edilen 3 ateşkesin her seferinde Ermenistan tarafından ihlal edildiği hatırlatılan açıklamada, "Bu ihlallere eş başkanlardan herhangi bir tepki gelmemesini de manidar buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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