Dışişleri Bakanlığından Beyrut'ta Ermeni grupların bayrak ve fotoğraf yakma eylemine kınama
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz." denildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, 26 Ekim'de Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeni gruplar tarafından Türk Bayrağı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yakılmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.