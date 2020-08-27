Euro
8.67
Dolar
7.34
BIST 100
1,109.64
Altın
1,940.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan   | 27.08.2020
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. 

Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman'da 250 kişi immün plazma bağışı yaptı
AB Kovid-19 aşısı için alım sözleşmesi imzaladı
Kadınların Kovid-19'a karşı daha dayanıklı olmalarının sebebi T lenfositleri
İran'da Kovid-19 nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'Kovid-19'da çember daralıyor' uyarısı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye

Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Afganistan'daki selzedelere ilk yardım Türk Kızılaydan

Polisin erken uyarısı Dereli'de daha büyük felaketi önledi

Polisin erken uyarısı Dereli'de daha büyük felaketi önledi

Giresun'daki sel mağdurlarının mobil iletişim ödemelerine bir ay erteleme imkanı

Giresun'daki sel mağdurlarının mobil iletişim ödemelerine bir ay erteleme imkanı
Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da 51 kişinin katili teröriste verilen cezayı 'memnuniyetle' karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da 51 kişinin katili teröriste verilen cezayı 'memnuniyetle' karşıladı