Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.