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Türkiye

Dışişleri Bakanlığınca 64 ülkenin diplomatlarına eğitim verilecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından, 64 ülkeden Türkiye'ye gelecek diplomatlara eğitim verilecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 31.03.2019
Dışişleri Bakanlığınca 64 ülkenin diplomatlarına eğitim verilecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diplomasi Akademisince “Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı” düzenlenecek.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen program, genç diplomatların diplomasi mesleğinin gerektirdiği yetenek ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı ve diplomatları güncel Türk dış politikası ile uluslararası sorunlara ilişkin olarak bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Ankara'daki bir otelde yarın başlayacak programın açılışını Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran yapacak.

64 ülkeden birer diplomatın katılımcı olduğu programda 12 Nisan'da sertifika töreni düzenlenecek. 1-21 Nisan'da gerçekleştirilecek program kapsamında, eğitim alacak konuk diplomatlar, Ankara’daki eğitimin ardından kültürel program çerçevesinde Çorum Hattuşa, Nevşehir Kapadokya, Konya, Antalya ve İstanbul’da çeşitli tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret edecek.

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