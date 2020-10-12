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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Tacikistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnun

Bakanlık açıklamasında, "Tacikistan Cumhuriyeti’nde 11 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunun dost Tacik halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 12.10.2020
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Tacikistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve sükunet ortamı içerisinde tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tacikistan Cumhuriyeti’nde 11 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunun dost Tacik halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Seçimlerin huzur ve sükunet ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ile Tacikistan arasındaki ilişkileri tüm alanlarda ortak çabalarımızla önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğimize inanıyoruz."

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği Tacikistan'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, İmamali Rahman oyların yüzde 90,92’sini alarak açık farkla galip olmuş ve 5'inci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Tacikistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Bahtiyar Hudayarzade, düzenlediği basın toplantısında 4 milyon 221 bin seçmenin oy kullandığı seçimde katılım oranının yüzde 85,39 olduğunu açıklamıştı.

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