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Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunmaya devam edecektir

Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Ada'nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir." açıklamasında bulunuldu.

Tuğrul Çam   | 10.07.2019
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunmaya devam edecektir

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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