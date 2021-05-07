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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Almanya'da memurların kılık kıyafetlerini düzenleyen yasayı değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya'da kabul edilen "Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun ile ilgili sorulan soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Behlül Çetinkaya   | 07.05.2021
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Almanya'da memurların kılık kıyafetlerini düzenleyen yasayı değerlendirdi

Ankara

Federal Konseyde kabul edilerek yasalaşan kanun ile devlet memurlarının dini inançlarını veya dünya görüşlerini çağrıştıran dış görünümlerini sınırlama yetkisinin ilgili bakanlıklara ve idarelere verildiğini belirten Bilgiç, "Söz konusu kanuni düzenlemenin, Almanya’da sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan ve aceleyle hazırlanmış olması haklı tepkilere yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düzenlemenin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir Avrupa’da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı hareketlerin hızla zemin kazandığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yasa yapıcıların artan ırkçılığı körüklemeyecek sağduyuyu göstermelerini, uyum çabalarına zarar vermemelerini bekliyoruz."

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