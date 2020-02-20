Euro
6.57
Dolar
6.09
BIST 100
119,196.10
Altın
1,608.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Vize muafiyetiyle ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasıyla, turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 20.02.2020
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Vize muafiyetiyle ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlandı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

'Vize muafiyetiyle ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlandı'

'Vize muafiyetiyle ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlandı'

AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı

Osman Kavala tutuklandı

Türkiye'den Esed rejimine İdlib'den çekilmesi için ay sonuna kadar müddet

Türkiye'den Esed rejimine İdlib'den çekilmesi için ay sonuna kadar müddet
İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı