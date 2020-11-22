Euro
9.06
Dolar
7.66
BIST 100
1,323.95
Altın
1,872.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve sözleşmenin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır." ifadelerini kullandı.

Murat Özgür Güvendik   | 22.11.2020
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin uluslararası iklim değişikliğiyle mücadele rejimi kapsamında adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığının G20 Liderler Bildirisi'nde kayda geçilmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin küresel bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadeleye büyük önem vermekte olduğunun altını çizen Aksoy, ülkenin bu bağlamda küresel iklim eylemine aktif şekilde katkı sağlamakta olduğunu belirtti.

Aksoy, Türkiye'nin küresel seragazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu yüzde 1'den az ve gelişmekte olan bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşme'nin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu çerçevedeki tutumunun, 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Bildirisi'nin Eki'nde yer alan bir açıklamayla kayda geçirildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Daha önce Enerji Bakanları Bildirgesi'nde de yer alan bu konu, bu kez de bütün ülkelerin mutabakatıyla G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi'nde kayda geçirilmiştir. Böylece ülkemizin uluslararası iklim eylemine daha fazla katkıda bulunabilmesini teminen uluslararası iklim rejiminde eşit ve adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ yetkilisi, Gazze'de sağlık sektörünün çökebileceği uyarısında bulundu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 157 Kovid-19 vakası kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır

Türkiye'den Filipinler'e tayfunlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermekte

Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

Türkiye Burkina Faso’daki terör saldırısını kınadı

Türkiye Burkina Faso’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri: Sahte görüntülerle yapılan basın açıklaması BM Özel Prosedürler Mekanizmasının güvenilirliğini zedeledi

Dışişleri: Sahte görüntülerle yapılan basın açıklaması BM Özel Prosedürler Mekanizmasının güvenilirliğini zedeledi