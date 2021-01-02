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Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırısında 1'i Türk, 4 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında, aralarında 1'i Türk vatandaşı 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Zuhal Demirci   | 02.01.2021
Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırısında 1'i Türk, 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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