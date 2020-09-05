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Dışişleri Bakanlığı: Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını "derin endişeyle karşıladıklarını" bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 05.09.2020
Dışişleri Bakanlığı: Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, "Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." çağrısı da yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

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