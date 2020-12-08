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Dışişleri Bakanlığı: Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacaktır

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisine ilişkin yapılan açıklamada, "Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Murat Özgür Güvendik   | 08.12.2020
Dışişleri Bakanlığı: Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacaktır

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Halife Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından, Libya açıklarında durdurulan ve keyfi para cezası uygulanan Türk ticaret gemisi hakkında açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğunun öğrenildiği bildirildi.

"Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz"

Açıklamada, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) öncülüğünde Libya halkı arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde, Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

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