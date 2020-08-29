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Dışişleri Bakanlığı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri en ağır şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterilerek, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Behlül Çetinkaya   | 29.08.2020
Dışişleri Bakanlığı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri en ağır şekilde kınıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu provokatif eylemlerin birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbe olduğu vurgulandı.

Avrupa'daki Müslümanların son dönemde ırkçılık ve İslam karşıtı tutumlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, "Kutsal Kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem Müslümanların Avrupa’da maruz kaldıkları tehditin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsveç makamlarının, Kuran-ı Kerim'e yönelik tahrik içeren gösteriye izin vermemesine ve eylemi düzenleyen kişilere ülkeye giriş yasağı koymasına rağmen 28 Ağustos’ta aşırı sağcı parti mensuplarının kışkırtıcı eylemlerde bulundukları hatırlatılarak, "İsveç makamlarının, izinsiz gösteri yaparak, Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapanları gözaltına alması doğru yönde atılmış bir adımdır. İsveç makamlarını, bundan sonraki süreçte de, ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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