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Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan’da parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kırgızistan’da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." açıklaması yapıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 06.10.2020
Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan’da parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden endişe duyuyoruz

Ankara

 Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyuyla, suhuletle çözüme bağlanmasının Türkiye'nin en halisane temennisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırgızistan'n bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz.

Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların, bu hassas dönemde Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmişti.

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