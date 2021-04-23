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Dışişleri Bakanlığı: Irkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki eylemleri 'tehlikeli ve kaygı verici'

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs'te gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin "tehlikeli ve kaygı verici" olduğunu bildirdi.

Zuhal Demirci   | 23.04.2021
Dışişleri Bakanlığı: Irkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki eylemleri 'tehlikeli ve kaygı verici'

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdikleri kışkırtıcı eylemlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir."

Açıklamada, İsrail yönetimi, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet edildi.

İsrail polisinin, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

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