Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız

Dışişleri, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlarını anarak, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!" mesajını paylaştı.

Muhammet Tarhan   | 24.04.2021
Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit edilen 31 Türk diplomatın isimlerine yer verildi.

Paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'
Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistan'da kaydediliyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 2 bin 914 kişi hayatını kaybetti
Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Kovid-19 tedavisi için 'Baricitinib' ilacını onayladı
ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilmesine onay verildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız

Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız

Türkiye'den BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçilen Atasoy'a başarı mesajı

Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığının yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç oldu

Dışişleri Bakanlığının yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: Dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımlayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı: Dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımlayacağız
Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı

Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı