Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde peşin hüküm vermesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Kıbrıs’ta konuşlu BM Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamada, "Ada’daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir." denildi.

Zuhal Demirci   | 30.01.2021
Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde peşin hüküm vermesi kabul edilemez

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, 50 yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan "iki kesimli, iki toplumlu federasyonda" ısrar etmesi ve esasen adadaki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini, dün aldığı 2561 (2021) sayılı kararla 6 ay daha uzattığı hatırlatılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamaların desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, "BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır." denildi.

KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli tutumu sayesinde BMBG'nin Ada'daki faaliyetlerine halen devam ettiğinin uluslararası toplumun dikkatine getirilmek istendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres, İyi Niyet Misyonuna dair 8 Ocak 2021 tarihli raporunda herhangi bir çözüm modeline atıf yapmamış ve karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme işaret etmiştir. Hal böyleyken, Konsey'in elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen adadaki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir."

Yakın zamanda düzenlenmesi öngörülen gayri resmi 5+BM toplantısıyla, çözüme dair ortak zeminin bulunup bulunmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, bu toplantıda tarafların geleceğe dair vizyonlarını samimiyetle ortaya koymalarının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, "(BM) Güvenlik Konseyi'nin çözüm üretmeyen, denenmiş ve tüketilmiş bir süreci taraflara dayatmak yerine, çözümü mümkün kılabilecek yeni fikirlerin ele alınmasını izin verecek zemini sağlaması yararlı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Sertoğullarından, Şubat'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı
'Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum'
Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı 'müzikli terapi' ile tedavi edilebiliyor
'Torunlarım geldiği zaman camdan görüşüyordum'

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde peşin hüküm vermesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde peşin hüküm vermesi kabul edilemez

KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücünün görev süresinin rızası alınmadan uzatılmasına tepki gösterdi

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

Dışişleri Bakanlığı: Haklı mücadelelerinde soydaşlarımızın daima yanında olacağız

Dışişleri Bakanlığı: Haklı mücadelelerinde soydaşlarımızın daima yanında olacağız
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devlet formülü Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı bir siyasettir ve çok önemlidir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devlet formülü Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı bir siyasettir ve çok önemlidir

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya şirketlerinin gücünün endişe verici olduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya şirketlerinin gücünün endişe verici olduğunu söyledi