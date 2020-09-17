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Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararının birçok yönüyle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Behlül Çetinkaya   | 17.09.2020
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdir." açıklamasında bulundu.

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