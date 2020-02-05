Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,557.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosunda sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.

Tevfik Durul   | 05.02.2020
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosunda sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi

Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosunda sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosunda sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı

Lice'de geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoriden olduğu belirlendi

Yargıtaydan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki

Yargıtaydan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki
YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı