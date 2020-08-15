Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Zuhal Demirci   | 15.08.2020
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısının Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı, hastaların tomografi görüntülerine yansıdı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 917 bini geçti
Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı
Kovid-19 ile mücadelede yerli dezenfeksiyon robotu iş başında
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Öğretmenler mesleki çalışma programını okullarda yapacak

Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı: Sıcak da olsa maskenizi takın

İstanbul'da asayiş uygulamasında 287 şüpheli yakalandı

İstanbul'da asayiş uygulamasında 287 şüpheli yakalandı
Trump ve Macron Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

Trump ve Macron Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü
Washington'da yaşayan Türklerden Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına destek

Washington'da yaşayan Türklerden Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına destek