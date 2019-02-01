Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Karadeniz'in gerginlikler denizi olmasını istemiyoruz. Tam tersi barışın, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz." dedi.

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Ukrayna'nın Odessa kentinde, ikili görüşmelerinin ve Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz'in güvenliğini önemsediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Biz bir NATO üyesiyiz ve NATO'nun aldığı kararları da destekliyoruz ve katkı da sağlıyoruz. Biz Karadeniz'in gerginlikler denizi olmasını istemiyoruz. Tam tersi barışın, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra da hem gemilerin hem de gemide çalışanların serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle düşünceleri ve ricasını Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilettiklerini belirterek, bu konudaki çabalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hem Ukrayna ile hem de Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğumuz için bu konularda sadece Ukrayna'nın değil tüm dünya kamuoyunun da Türkiye'den beklentisi var. Geri kalan tutukluların getirilmesi konusunda çabalarımızı sürdüreceğimizi söylemiştim." şeklinde konuştu.

Bu gibi krizlere barışçıl çözümler getirilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Biz Kerç Boğazı'nda bu kriz yaşandıktan sonra bu sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde ve Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladık." dedi

Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuku, kanunları ve düzenlemelerimizi ihlal eden gemilere karşı birlikte daha sıkı tedbir almamız gerektiğini görüşmelerimizde teyit ettik." ifadesini kullandı.

İkili ilişkiler

Çavuşoğlu, toplantılarda, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'nın ev sahipliği yapacağı bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın hazırlıklarının nasıl yapılacağını ve bu zirve marjında imzalanabilecek serbest ticaret ve sosyal güvenlik anlaşmalarının müzakerelerinin tamamlanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Görüşmelerde bölgesel konuları da değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Karadeniz, Suriye ve Ortadoğu'nun güvenliğini etraflıca ele aldıklarını dile getirdi.

İkili ilişkilerde enerji, savunma sanayi gibi alanlarda iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimizde geldiğimiz nokta iyi ama potansiyelimizin çok gerisinde. Bunu iki taraf da kabul ediyor. Hedefimize ulaşmak için daha çok çalışmamız lazım." dedi.

Uzun zamandan beri serbest ticaret anlaşması için müzakere ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Artık kazan-kazan anlayışıyla müzakereleri başarılı bir şekilde tamamlayıp serbest ticaret anlaşmasını imzalamamız lazım." şeklinde konuştu.

Savunma ve diğer alanlarda ticareti artırarak 10 milyar dolar hedefine çıkabileceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, karşılıklı yatırımlara ve hatta bazı alanlarda ortak üretime de çok önem verdiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, konsolosluk ve güvenlik işleriyle ilgili istişarelerin devam edeceğine vurgu yaparak, özellikle terör örgütü FETÖ konusunda Ukrayna'nın yakın iş birliği için başta Başkan Poroşenko ve Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere teşekkür etti.

Pasaportsuz seyahat sayesinde Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısının son iki senede ikiye katlandığına işaret eden Çavuşoğlu, Ukrayna'ya gelen Türk turist sayısında da ciddi bir artış olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, 2019'da daha fazla Ukraynalıyı Türkiye'de ağırlamak istediklerini söyledi.

Kırım Tatarları ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu

Bakan Çavuşoğlu,"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, sınır bütünlüğüne verdiğimiz desteği bir kez daha burada güçlü bir şekilde ifade etmek isterim. Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını tanımadığımızı geçmişte defalarca vurguladık ama hiçbir zaman da tanımayacağımızı bir kez daha burada vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Donbas bölgesindeki sorunun da barışçıl bir şekilde çözümü ve Ukrayna'nın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için desteklerinin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na desteğin de devam edeceğini vurguladı.

"Kırım Tatarlarının haklarını birlikte savunmaya devam edeceğimiz konusundaki ortak irademizi bir kere daha vurguladık." diyen Çavuşoğlu, Rusya'da tutuklu Kırım Tatarları'nın Ukrayna'ya getirilmesi konusundaki çabalarına devam edeceklerinin altını çizdi.