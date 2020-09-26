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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen genç yetenek Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla bugün Türkiye'ye getirilecek.

Zuhal Demirci   | 26.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki paylaşımda, "Bakanımız Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' kahramanlarıyla buluşacak. Yanındayız Guled!" ifadelerini kullandı. 

Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.


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