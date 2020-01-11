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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Umman halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Zuhal Demirci   | 11.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Umman halkına başsağlığı mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umman'ı modern ve istikrarlı bir ülke konumuna getiren vizyoner lider Sultan Kabus bin Said'e Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Umman halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Umman Sultanı Kabus 79 yaşında hayatını kaybetti.

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