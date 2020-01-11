Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Umman halkına başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umman'ı modern ve istikrarlı bir ülke konumuna getiren vizyoner lider Sultan Kabus bin Said'e Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Umman halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Umman Sultanı Kabus 79 yaşında hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.