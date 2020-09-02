Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğu Akdeniz teşekkürü
Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan’ın desteğinden hiç kuşku duymadık. Türkiye de Azerbaycan'ın tereddütsüz her daim yanında olacak." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de araştırmalar yapan Türkiye'ye her konuda destek verdiğini açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.
Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can #Azerbaycan’ın desteğinden hiç kuşku duymadık. Türkiye de Azerbaycan’ın tereddütsüz her daim yanında olacak. TEK MİLLET İKİ DEVLET! 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/tDIVSYqA8r— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 2, 2020
Açıklamasını Twitter'dan yapan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin konuyla ilgili Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan’ın desteğinden hiç kuşku duymadık. Türkiye de Azerbaycan'ın tereddütsüz her daim yanında olacak." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu paylaşımını "Tek millet iki devlet." sözleriyle tamamladı.
Aliyev'den Yunanistan'a eleştiri, Türkiye'ye destek açıklaması
Aliyev, Yunanistan'ın Bakü'ye atanan Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabulü sırasında Ermenistan-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliğinden rahatsız olduğunu belirtmişti.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve doğal kaynak araştırmalarını da desteklediğini belirten Aliyev, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Aliyev, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili ise "Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız." açıklamasında bulunmuştu.
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