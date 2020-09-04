Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa." ifadesini kullandı.
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