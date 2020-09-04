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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST roket yarışları programında konuşuyor
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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

Ogün Duru   | 04.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan  söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa." ifadesini kullandı.

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