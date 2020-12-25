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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni AGİT Genel Sekreteri Schmid ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid'le telefonda görüştü.

Zuhal Demirci   | 25.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni AGİT Genel Sekreteri Schmid ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Alman diplomat Schmid'i tebrik etti. 

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 Aralık'ta düzenlenen 27. AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, üye ülkelerin oy birliğiyle aralarında Schmid'in de bulunduğu 4 üst düzey yönetici atanmıştı.

AGİT'in üst düzey 4 pozisyonuna önerilen isimler, 57 üye ülkenin oy birliğiyle atanmıştı.

Buna göre, AGİT Genel Sekreterliğine, kamuoyunun İran nükleer görüşmelerinden tanıdığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Alman diplomat Schmid getirilmişti.

Medya Özgürlüğü Temsilciliğine Portekizli diplomat Teresa Ribeiro, AGİT bünyesindeki bir başka önemli birim olan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Direktörlüğüne de İtalyan Matteo Mecacci atanmıştı.

AGİT'in Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine ise Kazakistanlı diplomat Kairat Abdrakhmanov getirilmişti.

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