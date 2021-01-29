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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur." dedi.

Ekip   | 29.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu,  Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk mürettebatla ilgili, "İyi olduklarını öğrendik. Yakında güzel haberleri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran ve Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniş. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz." diye konuştu.

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