Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ile deniz sınırı anlaşmasının tesciline atıfta bulunarak, uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiğini aktararak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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#Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması #BirleşmişMilletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. #SahadaveMasadaGüçlüTürkiye🇹🇷 pic.twitter.com/W1nft0lSw1— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 1, 2020