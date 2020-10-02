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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ile deniz sınırı anlaşmasının tesciline atıfta bulunarak, uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Gökhan Varan   | 02.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiğini aktararak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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