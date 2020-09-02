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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.

Gökhan Varan   | 02.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.

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