Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.