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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez"

Zuhal Demirci   | 25.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Bakü'de basın mensuplarına açıklama yaptı.

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