Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez"
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Bakü'de basın mensuplarına açıklama yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.