Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,938.80
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiası tamamen gerçek dışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine, Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.

Tevfik Durul   | 15.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiası tamamen gerçek dışı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SMO askerlerinin Libya'da para veya Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, yönetilemeyen ülkelerin, çatışmaların veya terörün, insani dram boyutunun yanı sıra güvenlik boyutunun da bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil."

Muhalefetten, bakanlıklarına yönelik gelen soruları kendilerinin yanıtladığını ya da ilgili diğer bakanlıklara cevaplanmak üzere yönlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Libya'daki meşru otorite konumundaki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile iş birliğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunun altını çizdi.

İdlib'de ateşkes

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

'SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiası tamamen gerçek dışı'

'SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiası tamamen gerçek dışı'

'Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil'

İtalya, Berlin Konferansı'ndan sonuç bekliyor

AB Libya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor

AB Libya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı

Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
'Hafter'in arkasında batılı güçler var

'Hafter'in arkasında batılı güçler var