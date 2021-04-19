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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Şerife Çetin   | 19.04.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Yerhov'la bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda bölgesel konular ve turizm alanında iş birliğinin görüşüldüğünü kaydetti.

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