Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Yerhov'la bir araya geldiğini bildirdi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda bölgesel konular ve turizm alanında iş birliğinin görüşüldüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.