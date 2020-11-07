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ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından New York'ta kutlamalar yapılıyor. ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından başkent Washington'da kutlamalar yapılıyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz   | 07.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede "Yukarı Karabağ" konusu ele alındı.

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