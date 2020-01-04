Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programının açılışında konuşuyor. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Zuhal Demirci   | 04.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak toprakları üzerinde ABD ve İran'ın son bir yıldır artan çekişmesi

Irak toprakları üzerinde ABD ve İran'ın son bir yıldır artan çekişmesi

Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi
Türkiye-Libya ilişkileri tarihi belgelerde

Türkiye-Libya ilişkileri tarihi belgelerde