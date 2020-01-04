Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Öte yandan Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.