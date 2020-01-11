Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rus dostlarımızdan beklentimiz; Hafter'i ateşkes konusunda ikna etmeleridir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes çağrısıyla ilgili, "Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir." dedi.
Istanbul
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes çağrısıyla ilgili, "Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir." dedi.
Çavuşoğlu, "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek" diye konuştu.
"İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur"
Çavuşoğlu, "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.