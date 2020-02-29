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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İdlib'de) rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı." dedi.

Tevfik Durul   | 29.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Esed rejiminin saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'de kalıcı ve bağlayıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen henüz bir netice elde edilemediğine değinen Çavuşoğlu, "Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı. Rejimin kalleşçe saldırısı sonrası 34 şehidimiz var. Bu saldırılar, bizi kararlılığımızdan vazgeçirmeyecek. Bu kararlılığımız daha da güçlendi. Biz gerekli cevabı verdik, veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yere de kalmadı, kalmayacak da."

Çavuşoğlu, iki konuda kararlılıklarının devam edeceğinin altını çizerek, "Birincisi sahada rejimin saldırganlığını durdurmak. İkincisi de kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkesi tesis etmek. Sahada ve masada ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Rusya ile görüşmeleri sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Rejimin ve destekçilerinin saldırganlığının durdurulması gerekiyor. Rusya rejime açıkça destek veriyor, sır değil. Silahlı gruplar da sağdan soldan getiriliyor. Bu saldırganlık durdurulmazsa 3 milyon insan gelecek. Biz bu yükü bugüne kadar yalnız çektik. Avrupa sözünü kısmen tutabildi."

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