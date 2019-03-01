Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." dedi.

Eskişehir'in yerel televizyonu Kanal 26'da programa katılan Çavuşoğlu, S-400 ve Patriot alımına ilişkin, S-400'ün alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

S-400'lerle ilgili müzakerelerin bittiği ve anlaşmanın imzalandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı. Bizim ihtiyacımız var, hava savunma sistemine. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var. Füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız." diye konuştu.

"Batılılardan, müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 aldık." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi."

"Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız"

Bakan Çavuşoğlu, Patriotların alınabilmesi için söz konusu pazarlık ve müzakerelerde bir noktada buluşulması gerektiğinin altını çizerek, şunları vurguladı:

"Ben satmak istiyorum ama benim şartlarımda satacağım' olmaz. Bu tür sistemlerin bir değeri vardır. Türkiye'nin de burada şartları vardır. Sadece Amerika'nın şart koşması önemli değil. İkincisi ve en önemlisi Amerika'nın kendi kongresinden onay çıkarması gerekiyor. Bunun da garantisini vermesi lazım. Bugüne kadar bazı basit silahları bile almakta zorlandık Amerika'dan. Patriot konusunda, diğer konularda her ülkeyle oturur müzakere ederiz. Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız. Anlaşamazsak da başka seçenekler her zaman vardı. Bu dünyanın sonu da değildir. Biz de savunma sanayinde artık birçok ürünü ihraç ediyoruz. Bazı ülkelerle ya da şirketler kendi aralarında anlaşıyor. Bazen de olmuyor. Müzakerelerden sonra belli olacak. Hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Her zaman seçenekler vardır."

"Çok ciddi bulgulara ulaştıklarını FBI bize söyledi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(FETÖ üyelerinin ABD'den iadesi) Her ne kadar iade konusunda henüz bizi tatmin eden bir adım olmasa da Amerika içindeki faaliyetlerine yönelik FBI soruşturması ciddi şekilde derinleştiriliyor, genişletiliyor. Çok ciddi bulgulara ulaştıklarını da FBI bizzat bize söyledi." dedi.

Eskişehir'in yerel televizyonu Kanal 26'da programa katılan Çavuşoğlu, "Türki cumhuriyetlerdeki FETÖ yandaşlarının Türkiye'ye iadesi konusunda son gelişmeler nedir" sorusu üzerine, söz konusu ülkelerle birçok alanın dışında güvenlik alanında ve terörle mücadele konusunda da iş birliğinin geliştiğini belirtti.

Terör örgütü FETÖ'nün sadece Türkiye'de yapılanmadığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok şehrinde... Türk dünyasına ve Orta Asya'daki kardeş ülkelere de özellikle yuvalandı ki buraları bir hedef olarak kendisine seçti. Maalesef bazı ülkelerin kurumlarına da sızmış. O ülkelerdeki yapılanmasını da bertaraf etmek için çalışıyoruz. Kırgızistan'da dün mahkemenin verdiği karar esasen çok anlamlıdır, FETÖ'ye yönelik. İlk defa bir mahkeme kaybettiler Kırgızistan'da. Pakistan'da Yüksek Mahkeme terör örgütü olarak ilan etti ve kararını verdi FETÖ ve okullarıyla ilgili. FETÖ'nün başvurusunu da reddetti. Artık Türk dünyasında da bu iş birliğimizi daha da artıyoruz. Her ülkede istediğimiz düzeyde değiliz ama gerek istihbaratımız, güvenlik birimlerimiz, Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız her görüşmede bunu gündeme getiriyor. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu sadece bizim için değil, o ülkelerin istikrara ve güvenliği bakımından da önemlidir. Çünkü her ülkede hedef aynı. Devlet kurumların girerek, sızarak o ülkede yönetimleri kontrol altında tutmaya çalışmaktır."

"Artık Trump da bunun ne olduğunu görmüş"

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ elebaşının ABD'den iadesi konusunda bir gelişme var mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İadesiyle ilgili henüz bizim taleplerimiz yerine getirilmedi, maalesef. Ama biz ısrarla bunu gündeme getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız en son Arjantin'deki yüz yüze ikili görüşmede Trump'a net şekilde bir kere daha söyledi. Artık Trump da bunun ne olduğunu görmüş. Önceleri FETÖ hakkında ilk yönetime geldiği zaman çok bilgisinin olmadığını anlıyorduk. Fakat ne olduğunu kendisi de biliyor. FETÖ kimdir? Nedir? Ne değildir? Her ne kadar iade konusunda henüz bizi tatmin eden bir adım olmasa da Amerika içindeki faaliyetlerine yönelik değişik eyaletlerdeki FBI soruşturması ciddi şekilde derinleştiriliyor, genişletiliyor. Çok ciddi bulgulara ulaştıklarını da FBI bizzat bize söyledi.

Tüm Avrupa ülkelerinde de aynı çabayı sarfediyoruz. Fakat Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı özellikle Batı Avrupa'daki ülkeler maalesef bu terör örgütü mensuplarına sahip çıktı. Onlara statüler, sığınma hakkı verdiler. Türkiye'den kaçanlar olsun, o ülkelerdeki NATO üslerinden kaçan eski askerler, hainler olsun... Türkiye düşmanlığı olunca maalesef Batılı ülkeler biraz onlara sempatik davranıyor. Bu bir gerçek."

Çavuşoğlu, Eskişehir'in belediyecilikte de yerel yönetimde de yenilikleri yakalayacağını belirterek, 31 Mart'ta Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde ve ilçelerde Cumhur İttifakı'nın başkanlarıyla yeni bir sayfanın açılacağını sözlerine ekledi.