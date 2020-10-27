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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Murat Özgür Güvendik   | 27.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığının yanı sıra ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

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