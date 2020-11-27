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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Nijer'in başkenti Niamey'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Muhammet Tarhan   | 27.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Nijer'in başkenti Niamey'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Nijer’in başkenti Niamey'e geldi.

Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra toplantı kapsamında Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Sidick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Sidick ile samimi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreterinin seçimini ele aldık. Çadlı kardeşlerimize eğitim ve kalkınma desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid ile de görüştüğünü duyurarak, "Ekonomi, ticaret, tarım ve eğitim alanları başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda geliştireceğiz. Türk Hava Yollarının Male'ye başlattığı uçuşlar ülkelerimiz arasındaki turizme önemli katkılar sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

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