Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Moldova'nın herhangi bir desteğe ihtiyacı olursa Türkiye olarak vermeye devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Açıkça söylemek isterim ki; bundan sonraki süreçte de dost ve stratejik ortak Moldova'nın tıbbi malzeme yardımına ya da herhangi bir desteğe ihtiyacı olursa, Türkiye olarak bu desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’ya Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Komrat Başkonsolosluğu açılışı vesilesiyle yaptığı ziyaret kapsamında, Moldovalı mevkidaşı Oleg Tsulya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Yarın Moldova'nın bağımsızlık günü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de yaptığı Moldova ziyareti vesilesiyle ilan ettiğimiz gibi Moldova, Türkiye'nin stratejik ortağıdır." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Tsulya ile eşbaşkanı oldukları Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu toplantıda Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleşen Stratejik Konsey Toplantısı'nın sonuçlarının takibini yaptık. Ayrıca 2021'de Erdoğan'ın katılımıyla Moldova'da gerçekleşecek ikinci toplantının hazırlıklarını yapmış olduk." diye konuştu.
Tsulya ile yapılan ikili görüşmede, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimiz, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 24 civarında arttı. Bu yıl, pandemi nedeniyle bir düşüş var ama pandemiye rağmen ticaretimizin çok düşmediğini görüyoruz. Bu da iki ülke arasındaki potansiyelin göstergesi." ifadesini kullandı.
"Moldovalı turistlerin birinci tercih olarak Türkiye'ye gelmeleri bizi mutlu ediyor"
Çavuşoğlu, farklı sektörlerde ticaret ve yatırımları artırmayı istediklerini vurgulayarak, tarım ve turizm başta olmak üzere diğer alanlarda da yapılabileceklerin görüşüldüğü bilgisini paylaştı.
İki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na katılmayan sektörlerin de dahil edilmesi için çalışmalar yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle Moldovalı turistlerin birinci tercih olarak Türkiye'ye gelmeleri bizi mutlu ediyor. Pandemi döneminde de gerçek dost olduğumuzu gösterdik, dayanışmamızı ortaya koyduk. Hem Sağlık Bakanlığımız hem Türk Kızılay hem Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Moldova'ya tıbbi yardımlarını ulaştırdı."
Çavuşoğlu, kendisinin de Moldova'ya tıbbi yardım götürdüğünü anlatarak, "Açıkça söylemek isterim ki; bundan sonraki süreçte de dost ve stratejik ortak Moldova'nın daha fazla tıbbi malzeme yardımına ya da herhangi bir desteğe ihtiyacı olursa Türkiye olarak bu desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün ayrıca Moldova'da uzaktan eğitime ya da dijital eğitime destek vermek amacıyla sembolik de olsa öğrencilere tablet, öğretmenlere de dizüstü bilgisayar getirdik." diye konuştu.
"FETÖ'nün nasıl bir tehdit oluşturabileceğini anlattık"
Kovid-19 süresince Moldova'nın Türkiye'den 352 vatandaşını, Türkiye'nin de Moldova'dan 139 vatandaşını tahliye ettiğini belirten Çavuşoğlu, bu süreçte 130 ülkeden 95 binden fazla Türk vatandaşının tahliye edildiğine dikkati çekti.
Çavuşoğlu, iki ülkenin tahliye konusunda birbirine gerekli desteği verdiğini belirterek, "Bazı konsolosluk ve güvenlikle ilgili konularını da ele aldık. Özellikle FETÖ'nün buradaki mevcudiyetinin sadece bize değil Moldovalı dostlarımıza da nasıl bir tehdit oluşturabileceği konusunda bilgilerimizi ve tespitlerimizi paylaşma imkanımız oldu." dedi.
Gagavuz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta yarın yapılacak başkonsolsluk açılışına da değinen Çavuşoğlu, "Gagavuz soydaşlarımızın, Kişinev makamlarıyla yakın diyalog ve iş birliği içinde olmalarından da son derece memnuniyet duyuyoruz. Gerek Moldova Cumhurbaşkanı'nın gerek hükümet üyelerinin soydaşlarımıza yönelik kucaklayıcı tutumunu takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri'nin statüsüyle ilgili çalışma grubunun da başarılı şekilde çalışmaya devam ettiğine dikkati çekti.
Transdinyester sorunuyla ilgili olarak da Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Biz Türkiye olarak Transdinyester ihtilafının da Moldova'nın toprak bütünlüğü temelinde, diplomatik yollarla en kısa sürede çözülmesini temenni ediyoruz. Sonuçta Moldova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazasının Moldova'ya bakışımızın değişmez bir unsuru olduğunu vurgulamak istiyorum."
Moldova Dışişleri Bakanı Tsulya: Biz buradaki ekonomik potansiyeli Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz
Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya da Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubunun ilk toplantısı vesilesiyle Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Tsulya, Bakan Çavuşoğlu'nun burada bulunmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti.
Çavuşoğlu ile Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık yaptıklarını kaydeden Tsulya, bu toplantının 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kişinev ziyareti sırasında imzalanan protokole istinaden başladığını dile getirdi.
Tsulya, bu toplantıda 2021 yılında hükümetler arası çalışma gruplarının devam etmesini kararlaştırdıklarını söyledi.
Çavuşoğlu ile görüşmelerinde gündemlerinin yoğun olduğunu aktaran Tsulya, iki ülke arasındaki ilişkiler, ticari ve siyasi diyalog ile Transdinyester konularını ele aldıklarını ifade etti.
Tsulya, görüşmelerde ekonominin öncelikli konular arasında olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomi diplomasisi öncelikle konularımız arasındadır. Çünkü biz buradaki ekonomik potansiyeli Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Türkiye, Moldova'nın 7'nci büyük ticari ortağıdır. Biz buradaki Türk yatırımlarının artmasını istiyoruz." diye konuştu.
Bir sonraki toplantı için gerekli zemini hazırladıklarını da kaydeden Tsulya, "Türkiye'ye, Türk hükümetine ve halkına bugün buraya getirdikleri sağlık yardımı ve eğitim malzemeleri için teşekkür ederim. Bu bize yapılan ilk yardım değildir. Bunu şükranla karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"TİKA'nın yaptığı yatırım için teşekkür ederim"
Tsulya, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye ve komşu ülkelerdeki Moldova vatandaşlarının ülkeye getirilmesi konusunda yaptıkları yardım dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Türkiye'nin Moldova'ya çeşitli alanlarda yaptığı yardımlara da değinen Tsulya, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moldova'ya yapmış olduğu 400 milyon ABD doları civarındaki yatırımı için teşekkür ederim. Bu yardımlar eğitim ve sağlık alanlarında yapıldı ve buna müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.
Tsulya, Bakan Çavuşoğlu'nun Gagauz Özerk Yeri’ndeki Komrat Başkonsolosluğunun açılış törenine de katılacağını belirterek, "Ülkemizin güneyinde açılacak bu başkonsolosluk, Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerin giderek arttığının bir göstergesidir. Bu bölgede açılacak olan başkonsolosluk, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yoğunlaşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.
Ayrıca Tsulya, görüşmelerde her iki ülkeye faydalı olacak konularda iş birliğinin devam etmesine karar verdiklerini de sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.