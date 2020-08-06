Euro
8.58
Dolar
7.22
BIST 100
1,034.40
Altın
2,061.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildi.

Zuhal Demirci   | 06.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vella'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya'daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta'yla birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 312'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 161 bini aştı

Benzer haberler

ABD'den Libya'daki 'kaçakçılık' ile ilgili 3 şahıs ve 1 şirkete yaptırım

ABD'den Libya'daki 'kaçakçılık' ile ilgili 3 şahıs ve 1 şirkete yaptırım

Türkiye-Malta-Libya ortak açıklaması yayımlandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Mısır ile yaptıkları anlaşmanın 'meşru' olduğunu savundu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Mısır ile yaptıkları anlaşmanın 'meşru' olduğunu savundu
Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi