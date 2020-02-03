Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.
Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.
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