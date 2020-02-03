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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.

Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.



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